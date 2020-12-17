Президент РФ анонсировал реформу санитарно-эпидемиологической службы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости реформирования санитарно-эпидемиологической службы страны.

"Конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, нам нужно реформировать ее как следует", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос об уроках пандемии.

"Нам нужно посмотреть, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах. Такая программа фактически разработана, будем ее реализовывать", - добавил глава государства.

По его словам, общение в ходе пресс-конференции, в том числе, дает возможность "посмотреть, что и как делается каждом конкретном регионе, и, соответственно, реагировать, корректировать наши действия".