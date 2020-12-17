Путин заявил, что РФ готовится к попыткам иностранного вмешательства в выборы-2021

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Попытки иностранного вмешательства в выборы в Госдуму в 2021 году будут, но Россия способна им противостоять, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы - по всему миру практически. Это глобальная политика, как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, мы к этому готовимся", - сказал Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

"Но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что: "а" - это вмешательство и "б" - мы обязаны этому противостоять, что это недопустимо, что мы сами должны определять свою судьбу", - отметил глава государства.