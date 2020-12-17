Ингушский министр предостерег от необдуманных заявлений о границе с Северной Осетией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос об определении границы между Ингушетией и Северной Осетией - болезненная тема, требующая взвешенных решений, а не одностороннего подхода, заявил министр по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков.

Так он прокомментировал слова министра имущества Северной Осетии Руслана Тедеева о стремлении его ведомства решить вопрос о границе с Ингушетией к маю будущего года в рамках Госфонда данных, которые имеются в Росреестре 1957 года.

"Когда страна мобилизовалась из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, когда Россия противостоит давлению в условиях необоснованных санкций, и народам федерации при такой ситуации надо быть единым целым, подобные высказывания дают возможность различным деструктивным силам на политическую провокацию", - сказал Волков.

Он добавил, что после таких высказываний главным становится вопрос, для чего это делается.

"Мало того, что заявление Тедеева недальновидное, оно еще и направлено на дестабилизацию обстановки, не только в Ингушетии и Северной Осетии, но и в СКФО в целом ", - добавил Волков.

По его словам, власти Ингушетии готовы обсуждать вопрос административной границы, но недопустимо решать проблему без учета всех юридических нюансов, законов, принятых, как на федеральном уровне, так и на региональном.

Проблема границы - одно из последствий сталинских репрессий, выселения ингушей в 1944 году, напомнил он. Решение проблемы должно быть взвешенным, односторонний подход при этом невозможен.

Ранее в соцсетях появился фрагмент рассказа Тедеева о том, что возглавляемое им министерство ведет работу по определению административных границ Северной Осетии. В частности, по его словам, вопрос остается с восточной стороны, с Ингушетией, и его постараются решить к маю будущего года в рамках Госфонда данных, которые имеются в Росреестре 1957 года.

Как говорил ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, до определения административной границы с Северной Осетией необходимо решить проблемы с обустройством ингушей, проживающих в Пригородном районе.