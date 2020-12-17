Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся 4,5 часа

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этот раз длилась 4 часа 29 минут, за это время президент ответил на 68 вопросов.

Это была уже 16-я по счету ежегодная большая пресс-конференция президента, но в этом году она прошла в нетрадиционном формате в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и мире, то есть в формате видеоконференции.

Новшества этого года не ограничились форматом видеоконференции. Впервые в большую пресс-конференцию Путина были добавлены элементы "прямой линии" с гражданами, которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Рекорды пресс-конференций Путина

Продолжительность пресс-конференций президента - это всегда интрига. Путин неоднократно ставил рекорды по времени ответов на вопросы. Самая длительная пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов, это было в 2008 году.

Рекорд по количеству журналистов, желающих попасть на пресс-конференцию, был поставлен в прошлом году, тогда было аккредитовано 1 895 представителей СМИ.

На 16-ю по счету пресс-конференцию было аккредитовано в 2,5 раза меньше журналистов - 774 представителя прессы, самое большое количество - 237 человек - в ЦМТ. Кремль изначально предупреждал, что число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Почти всегда они проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена на пятницу по его личному решению. Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Путин всегда готовится к пресс-конференции на протяжении несколько дней. Этот год не стал исключением. За два дня до пресс-конференции у президента не было публичных мероприятий. Ранее его пресс-секретарь рассказывал, что Путин "до глубокой ночи" знакомится с огромным массивом информации, которую ему готовят министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента.