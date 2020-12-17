Кремль пообещал возврат к прежнему формату пресс-конференций Путина

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешний формат большой пресс-конференции Путина вынужденный, к привычному режиму обязательно будет возврат.

"Обязательно, конечно. Все-таки настоящий формат - старый, этот вынужденный", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли возвращаться к прошлому формату больших пресс-конференций президента после достаточно успешного общения главы государства с журналистами в формате видеоконференции.

"Будем надеяться, что в следующем году мы уже не будем в масках ходить, вы не будете в масках ходить, и что все-таки мы вернемся к нашей обычной жизни. Но пока так", - сказал он.