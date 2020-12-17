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Десять человек пропали в пещерах Сьяны в Подмосковье

Десять человек пропали в пещерах Сьяны в Подмосковье
Сьяновские каменоломни
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Группа из десяти туристов пропала в пещерах в подмосковном Домодедово.

В пресс-службе Главного управления МЧС Подмосковья сообщили, что в деревне Старосъяново группа из 10 человек (из них 8 детей от 9 до 12 лет) в 10:45 зашли в пещеры Сьяны. Отмечается, что они должны были выйти ориентировочно в 19:00.

Там отметили, что группа не вышла на поверхность, на место направлены спасатели.

В свою очередь в областной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву выехать к месту пропажи туристической группы. "По имеющейся информации, туристы не выходят на связь с утра. Городской прокурор координирует деятельность поисково-спасательных служб и правоохранительных органов",- сказали в надзорном ведомстве.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) – подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории РФ, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 километров.

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