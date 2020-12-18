Сестра премьера Мишустина развелась

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Органы ЗАГС Москвы расторгли брак между бизнесменом Александром Удодовым и Натальей Стениной, сестрой премьера РФ Михаила Мишустина.

"18 декабря органы ЗАГС Москвы рассмотрели поданное месяц назад заявление и зарегистрировали расторжение брака между бизнесменом Удодовым и Стениной, сестрой премьера Мишустина", - сообщил "Интерфаксу" источник в Москве.

Удодов подтвердил агентству факт развода и пояснил, что развод произошел по взаимному согласию. По его словам, все имущественные вопросы были урегулированы по соглашению сторон. Совместных детей у Стениной и Удодова не было.