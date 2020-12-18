Youtube и Facebook будет грозить штраф до пятой части выручки при отказе удалить контент

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу одобрил поправки к проекту закона о штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в интернете на случай, если они не ограничат доступ к запрещенному в РФ контенту и не удалят его по предписанию Роскомнадзора.

Поправки к проекту закона (989758-7) уточняют размеры штрафов. Депутаты утверждают, что частые нарушители - крупные иностранные компании, включая YouTube, Facebook и Twitter.

Если провайдер хостинга повторно нарушит требование, это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено нарушение. Если правонарушитель не предоставлял товары и услуги в предшествующем календарном году, сумма будет исчисляться по предшествующей части календарного года, в котором было выявлено нарушение, но составит не менее четырех миллионов рублей.

В варианте первого чтения были такие штрафы без привязки к доходу - с граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; с должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей; с юридических лиц - от 4 млн. до 8 млн. рублей.

Кроме того, поправки привязывают к уровню дохода и штрафы для провайдеров и владельцев сайтов и информационных ресурсов в интернете, если они не удалят информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности, материалы с "порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера", а также информацию "о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений".

За это предусмотрен штраф с граждан в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено нарушение, либо за часть календарного года, в котором зарегистрировали нарушение, если нарушитель не предоставлял товары и услуги в предшествующем календарном году, но не менее восьми миллионов рублей.

В варианте первого чтения штрафы предусматривались такие: с граждан в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей; с должностных лиц - от 800 тыс. до одного млн. рублей; с юридических лиц - от 8 млн. до 15 млн. рублей.

Иностранные компании - частые нарушители

Авторы законодательной инициативы ссылаются на статистику Роскомнадзора, из которой следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами РФ.

Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страниц URL с запрещенной информацией, в Twitter - 1 462 URL, в Instagram - 1 435 URL, в Facebook - 362 URL, отметили депутаты в пояснительной записке.

"Иностранцы в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации", - сказал "Интерфаксу" зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.