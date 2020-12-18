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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
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Камчатка запретит въезжать в регион без отрицательного теста на COVID

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Все пассажиры, прибывающие на территорию Камчатского края из других регионов России, должны иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, следует из постановления губернатора региона, опубликованного в пятницу.

Как говорится в документе, тест должен быть сделан не более чем за три календарных дня до прибытия на Камчатку.

Кроме того, в случае любого ухудшения состояния здоровья в течение двух недель со дня прибытия на Камчатку, приехавшие должны обратиться за помощью по месту жительства без посещения медицинских организаций.

По данным краевого Минздрава на 18 декабря, в регионе зарегистрировано 9 091 случай коронавируса (плюс 78 за сутки). В стационарах находятся 617 пациентов (плюс 89 за сутки), в том числе 371 - с ковидной пневмонией, свободными остались 103 койки для зараженных коронавирусом. С начала пандемии выздоровели почти 8 тыс. человек, умерли 82 пациента.

Хроника 09 января – 18 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Камчатский край Коронавирус

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