У псковского губернатора выявлен COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что заразился коронавирусом.

"Опасения подтвердились - результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать", - написал Ведерников на своей странице в инстаграме в пятницу. Губернатор добавил, что работает удаленно.

Как сообщалось, ранее в декабре Ведерников ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженными COVID-19.