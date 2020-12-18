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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
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У псковского губернатора выявлен COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что заразился коронавирусом.

"Опасения подтвердились - результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать", - написал Ведерников на своей странице в инстаграме в пятницу. Губернатор добавил, что работает удаленно.

Как сообщалось, ранее в декабре Ведерников ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженными COVID-19.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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