В Центральной России установлен антирекорд по суточному COVID-приросту

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Более 306 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено на 18 декабря в регионах Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области).

По данным региональных оперштабов, прирост за сутки впервые с начала наблюдений составил 3003 случая. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявлено в Воронежской области (388), Тверской (233), Тульской (207), Брянской (199) и Ярославской (190) областях. В остальных регионах суточный прирост не превышает 190 случаев.

За время наблюдений более 41 тыс. инфицированных выявлено в Воронежской (41167), более 20 тыс. - в Брянской (20520) и Тульской (20141) областях, более 19 тыс. - в Ярославской (19827), Белгородской (19426), Тверской (19195) и Орловской (19046) областях, более 18 тыс. - в Ивановской (18865), Калужской (18838) и Курской (18415) областях.

Отметку в 16 тыс. заразившихся преодолели Рязанская (16363) и Владимирская (16202) области, в 15 тыс. - Тамбовская область (15651). В Смоленской области зарегистрировано 14987 случаев COVID-19, в Липецкой - 13905, в Костромской - 13545.

При этом в регионах ЦФО вылечились более 266,2 тыс. человек. На лечении остаются 35 тыс. человек.

В общей сложности в 16 регионах ЦФО зарегистрировано 4869 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом. Всего жертвами новой инфекции стали 902 человека в Воронежской, 608 - в Тульской, 429 - в Тверской, 413 - во Владимирской, 402 - в Ивановской, 302 - в Смоленской, 259 - в Курской, 236 - в Орловской, 204 - в Костромской, 192 - в Липецкой, 191 - в Белгородской, 181 - в Брянской, 152 - в Тамбовской, 139 - в Калужской, 136 - в Ярославской, 123 - в Рязанской областях.