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Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077

Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) решила убрать из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, говорится в сообщении на сайте сервиса.

"SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления", - отмечается в сообщении.

"Как только мы получим подтверждение, что вы приобрели Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем процесс возврата средств. Обратите внимание, что процесс возврата может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения", - добавили в SIE.

Cyberpunk 2077 - мультиплатформенная компьютерная игра, разработанная польской студией CD Projekt RED (создатель игр по серии романов о Ведьмаке). Игра была анонсирована еще в 2012 году, но выпущена была только 10 декабря 2020 года.

Первые игроки сразу стали сообщать о многочисленных ошибках в работе игры, в том числе о тех, которые не позволяли пройти миссию.

Sony PlayStation Store Cyberpunk 2077

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