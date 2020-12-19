РПЦ сочла неприемлемыми слова Байдена о возможности смены пола с 8 лет

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви резко высказались по поводу слов избранного президента США Джо Байдена о том, что можно разрешить смену пола детям с восьми лет.

"Я воспринимаю такое заявление как кощунственное. Я думаю, что людей, которые пропагандируют подобные идеи, следует сажать в тюрьму, потому что, с моей точки зрения, это преступление - калечить восьмилетнего ребенка или даже шестнадцатилетнего ребенка", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

По его убеждению, дети должны, по крайней мере, вырасти, чтобы принимать такого рода решения, поскольку если человек, сменив пол, потом передумает, то обратно возвратить изначальный пол уже невозможно.

"Для того, чтобы понять, как это все происходит, просто зайдите на сайт какой-то клиники, которая предлагает такого рода услуги, и почитайте, как происходит операция по смене пола, - сказал митрополит. - У вас волосы встанут дыбом от того, что вы там прочитаете, поэтому и для взрослого человека такая операция является не чем иным, как уродованием и калечением человека".

По его мнению, "подвергать таким операциям детей - это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание, так же как и пропаганда подобного рода операций".

Ранее сообщалось, что в ходе своей предвыборной кампании Байден заявлял, что ребенок в восемь лет уже может решать, стоит ли ему сменить пол.