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В Бурятии после 10 месяцев простоя открываются театры

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Бурятии разрешили работать театрам, которые были закрыты с марта из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил ранее глава республики Алексей Цыденов, с 20 числа планируется открыть театры с соблюдением всех мер безопасности и с заполнением 30%. "Чтобы в праздничные дни и новогодние каникулы театры могли работать, и жители с детьми могли сходить и приобщиться к искусству и немного тоже отдохнуть", - отметил Цыденов.

Как сообщалось, театры в Бурятии закрыты для посетителей с марта 2020 года. Тогда указом главы республики для посещения были закрыты детские игровые комнаты, кружки, спортивные секции, театры, кинотеатры, ночные клубы. Позже были открыты музеи и кинотеатры. Массовые мероприятия в республике в силу ограничений, связанных с пандемией, запрещены.

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