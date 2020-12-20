Путин призвал бороться с искажением роли спецслужб в борьбе с нацизмом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма не должна замалчиваться и переписываться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша общая задача - противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности национальных интересов нашей страны", - сказал Путин, выступая в Службе внешней разведки по случаю Дня работника органов безопасности в воскресенье.

"В год 75-летия великой Победы склоняем голову перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку. В частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной. Создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу. Ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов", - отметил президент.

Вместе с тем, по словам Путина, "мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц 20-го века". "Никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа", - подчеркнул глава государства.

"Но безусловно и то, что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значимой для России", - сказал Путин.

Президент РФ рассчитывает, что сотрудники СВР будут активно выявлять и нейтрализовывать потенциальные угрозы для России, гибко реагировать на динамику изменения международной обстановки.