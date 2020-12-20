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Возбуждено уголовное дело об убийстве ученого в Петербурге

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан предполагаемый убийца известного ученого-биолога Александра Каганского.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба управления СКР по северной столице, после обнаружения в Калининском районе города тела 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено дело об убийстве.

Следователи подозревают в совершении преступления 45-летнего местного жителя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляют в пресс-службе. Подробностей инцидента в ведомстве не приводят.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщал "Интерфаксу", что накануне днем во дворе 16-этажного дома на улице Замшина обнаружили тело мужчины в нижнем белье. Как было установлено позднее, он выпал с 14-го этажа. Имя погибшего - Александр Каганский. По предварительным данным, незадолго до трагедии между Каганским и его знакомым, в гостях у которого он находился, произошел конфликт.

По информации СМИ, Каганский был биологом с мировым именем. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. Наряду с прочими исследованиями Каганский занимался поиском лекарства от рака.

Санкт-Петербург Александр Каганский

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