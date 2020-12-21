Умер один из создателей "Ну, погоди!" писатель Александр Курляндский

Писатель Александр Курляндский. 1988 год. Фото: ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Писатель, драматург, один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни, сообщил его друг, писатель Александр Лебедев.

"Умер мой друг и партнёр по работе Александр Ефимович Курляндский", - написал Лебедев на своей странице в фейсбуке.

Причины смерти пока не раскрываются.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года. Русский писатель, сатирик и драматург, сценарист, автор книг для детей. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007), лауреат Государственной премии СССР (1988). Один из создателей мультипликационного сериала "Ну, погоди!", в первом выпуске которого дебютировал в мультипликации. Работал над созданием мультфильмов "Великолепный Гоша" (10 выпусков) и "Возвращение блудного попугая" (3 выпуска).

О главных персонажах мультсериала "Возвращение блудного попугая" - попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе, Курляндский позже написал четыре повести - "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!", "Прелестно!", и "Попугай Кеша ищет клад".