В Думе доработали законопроект о ценах на сигареты

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который отвязывает размер минимальной цены на табачную продукцию от максимальной цены (сейчас это 75% от максимальной) и устанавливает для нее особую формулу расчета.

Законопроект (N435702-7) был внесен в парламент группой депутатов весной 2018 года и с тех пор несколько раз перевносился в новой редакции. Окончательная редакция ко второму чтению, одобренная профильным комитетом, опубликована в понедельник в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, минимальные розничные цены устанавливаются на уровне 75% от максимальных розничных цен на табачную продукцию. В свою очередь максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно по каждой марке табачных изделий и направляется налоговым органам. Продажа сигарет по стоимости ниже минимальных и выше максимальных розничных цен запрещена.

Одобренный комитетом ко второму чтению законопроект вводит понятие единой минимальной цены (ЕМЦ) на всю табачную продукцию, устанавливается, что ниже ЕМЦ не могут быть установлены максимальные розничные цены.

Предлагается рассчитывать ЕМЦ на основе минимального значения ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

По формуле, которую предложили депутаты, единая минимальная цена на 2020 год составила бы 89,75 рубля. При этом с учетом запланированного повышения акцизов в 2021 году минимальная цена может составить уже 107,78 рубля, а в 2022 году - 111,98 рубля за пачку сигарет. Минсельхоз, согласно законопроекту, рассчитывает и публикует значение ЕМЦ.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Табачная продукция, произведенная или ввезенная в РФ до этого срока, может продаваться ниже единой минимальной цены до 1 июля 2021 года.