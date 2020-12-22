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Что произошло за день: вторник, 22 декабря

Возвращение вытрезвителей, гарантии экс-президенту и Песков о мании Навального

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту. Согласно документу, бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

- Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования. Пресс-секретарь президента РФ высказал личную точку зрения и нашел у оппозиционера манию преследования, манию величия, "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне".

- В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса. Лидером по числу смертей за сутки оказался Петербург (82), опередив Москву (71). Количество госпитализированных с COVID-19 в Москве выросло более чем на 200 человек по сравнению с прошлым днем. Михаил Мурашко заверил, что в больницах РФ нет дефицита мест, а Анна Попова сообщила, что в России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса.

- РФ направила 300 военных инструкторов в ЦАР. МИД РФ сообщил, что об этом был уведомлен профильный комитет СБ ООН. В ведомстве отметили, что Россия действует в рамках оказания содействия ЦАР в вопросах укрепления обороноспособности и откликнулась на просьбу руководства страны.

- Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение. Рассматриваемый Думой документ предполагает за это нарушение лишение свободы на срок до двух лет. Такой же срок предусмотрен за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

- Дума приняла законы о восстановлении вытрезвителей. Эти документы позволят субъектам РФ создавать медицинские и немедицинские вытрезвители, а сотрудникам полиции - доставлять в них граждан в состоянии опьянения.

- Главный нарколог разрешил на Новый год пить сухое вино раз в час. Евгений Брюн посоветовал пить как можно меньше и удерживать как можно большие промежутки времени между бокалами.

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