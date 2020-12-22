Мурашко заверил, что в больницах РФ нет дефицита мест

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,1 млн человек в России болеют коронавирусом в настоящий момент, только пятая часть из них находится в больницах. При этом ни в одном регионе нет дефицита коек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас на амбулаторном этапе находятся на лечении 935 тысяч пациентов, что составляет 80% от всех пациентов с COVID.

"На развернутые для лечения COVID-инфекции койки госпитализировано почти 220 тысяч пациентов", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Министр подчеркнул, что в стране "достаточный на сегодняшний день уровень свободных коек".

По его словам, критически низкого уровня по коечной обеспеченности нет ни в одном регионе.

Реанимационных коек достаточно, 80% стоят в резерве, уточнил он.

На этой неделе на помощь местным медикам отправятся бригады в Камчатский край и Курганскую область.

По данным на 22 декабря, суточный COVID-прирост в РФ составил 28 776.