Дума приняла законы о восстановлении вытрезвителей

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в итоговом, третьем чтении законопроекты о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей.

Принятые документы позволяют субъектам РФ создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), а сотрудникам полиции - доставлять в них граждан в состоянии опьянения.

Первый (709181-7) из двух принятых законов дает региональным и муниципальным властям РФ полномочия по организации немедицинской помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Это позволит создавать специализированные учреждения для содержания лиц в состоянии легкого и среднего опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи. Правила организации таких учреждений должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты РФ.

В то же время авторы закона считают невозможным финансировать работу вытрезвителей за счет ОМС, так как это может повлечь "нецелевое использование бюджетных средств". Документом предусмотрено их создание на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства, соответствующие поправки вносятся в закон "О государственно-частном партнерстве" (224-ФЗ).

Также закон разрешает проводить медицинское вмешательство в отношении лиц в состоянии опьянения без их согласия - это необходимо для проведения медицинского освидетельствования при оказании помощи.

При этом изначально в проекте закона оказание помощи было предусмотрено только для лиц в беспомощном состоянии, "утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" и находящихся в общественных местах, однако поправками ко второму чтению эти нормы были исключены.

Документ был внесен в Госдуму в мае 2019 года группой парламентариев во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации Валерием Рязанским и главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном. В случае принятия закон должен вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

Второй принятый закон (694490-7) наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных россиян в специализированные немедицинские учреждения для оказания им помощи. В настоящий момент, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, полицейские могут доставлять их лишь в медорганизации, однако зачастую лица в состоянии опьянения не только не нуждаются в медицинской помощи, но и могут представлять опасность для врачей.

Документ был внесен в Госдуму в апреле 2019 года, также при участии сенатора Валерия Рязанского и депутата Александра Хинштейна.

Ситуация с вытрезвителями в СССР и РФ

Большую часть своей истории российские вытрезвители находились в ведении органов внутренних дел. Общегосударственная система вытрезвителей как изначально медицинских учреждений начала формироваться в СССР с 1931 года, однако уже в марте 1940 года она была передана из ведения Наркомата здравоохранения в НКВД СССР.

В 1990-е годы дискуссии о соблюдении прав человека и память об использовании вытрезвителей в качестве репрессивного инструмента со стороны государства стали причиной обсуждений передачи этих организаций в ведение министерства здравоохранения РФ. 18 февраля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому организация работы вытрезвителей была признана несвойственной органам внутренних дел, и все учреждения подлежали передаче Минздраву РФ с 1 января 2012 года. Однако новая система вытрезвителей так и не была сформирована, и оставшиеся организации просто закрылись.

Авторы законопроектов указывают на рост количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения в РФ. Так, по данным МВД, за 2018 год было обнаружено 180 тысяч человек в состоянии тяжелого опьянения и полной беспомощности, при этом, по информации Росстата, ежегодно до 10 тысяч таких человек гибнут от переохлаждения.

В то же время парламентарии отметили появление с 2015 года вытрезвителей в отдельных субъектах РФ и ускоренное снижение "пьяной" преступности в таких регионах. Принятые нормы направлены одновременно на сохранения здоровья и жизни россиян и поддержание правопорядка, следует из пояснительных записок к документам.