Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал ракет большой дальности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Количество крылатых ракет большой дальности в Вооруженных силах России за последние восемь лет выросло в 37 раз, свидетельствуют данные Минобороны РФ, опубликованные в ведомственной газете "Красная звезда" в среду.

Крылатыми ракетами большой дальности названы ракеты наземного комплекса "Искандер-М", морские "Калибры" и авиационные Х-101, все они упомянуты в разделе "Стратегические неядерные силы".

По данным Минобороны РФ, с 2012 по 2020 годы в 13 раз выросло количество носителей крылатых ракет большой дальности - это оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", корабли ВМФ и самолеты дальней авиации. В публикации эти носители также отнесены к стратегическим неядерным силам.

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Ранее официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушала ДРСМД.

5 февраля 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Согласно данным Минобороны РФ, опубликованным в "Красной звезде" в рубрике "Вооруженные силы РФ. Развитие с 2012 по 2020 год", в стратегических ядерных силах доля современных образцов вооружения за восемь лет выросла на 37% - до 86%. Речь идет о наземных, морских и авиационных компонентах стратегических ядерных сил.