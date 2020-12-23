Российский военный получил 13 лет колонии за госизмену

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима военнослужащего Алексея Сенокосова за государственную измену, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Сенокосов признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ, ему также назначен штраф в 400 тыс. рублей, сказал собеседник агентства. Кроме того, суд лишил осужденного воинского звания майора.

Фабула уголовного дела неизвестна. Материалы дела в отношении Сенокоса засекречены.

Государственной изменой в России считаются "совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".