Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ достойно справилось с тяжелыми моментами 2020 года и в короткие сроки смогло организовать системную работу, заявил президент Владимир Путин; по его словам, в период пандемии кабмин трудился и днем, и ночью, сам глава государства вместе с премьером Михаилом Мишустиным тоже иногда работал ночью.

"Правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности. Никто руки не опустил, это совершенно очевидно", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

По его словам, членам кабмина удалось сохранить хладнокровие, самообладание, работоспособность. "Работали в условиях больших нагрузок", - отметил он.

"Конечно, недостатки были. О них мы говорили не раз. Уверен, все необходимые выводы уже сделаны, но подавляющее большинство коллег показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность", - сказал президент.

По мнению Путина, ситуация с коронавирусом показала, кто чего стоит. "Мы столкнулись с реальной угрозой жизни и здоровью десяткам тысяч наших граждан, с абсолютно новым вызовом, причем с вызовом колоссальной сложности. В таких экстраординарных внештатных ситуациях сразу становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле", - отметил Путин.