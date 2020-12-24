Данные о 16 тыс. клиентов брокера "Фридом финанс" утекли в Сеть

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Данные о 16 тыс. клиентов, предположительно, брокера "Фридом финанс" появились в четверг на нескольких теневых форумах, сообщил в своем телеграм-канале основатель сервиса разведки утечек данных Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) Ашот Оганесян.

По его словам, продавец заявляет, что обладает информацией о 16 тыс. клиентов компании, а также данными сотрудников (включая логины и пароли к различным сервисам), всего 12 Гб файлов. Выставленные на продажу файлы содержат ФИО, паспортные данные, номера телефонов, выписки, образцы подписей, а также информацию об открытых счетах и остатках на них.

"В подтверждение своих слов продавец разместил в открытом доступе архив с данными 50 клиентов, включая справки об остатках на счетах из различных банков, договоры и заявления. Можно предположить, что все эти данные были получены в результате атаки на сеть компании, характерной для вирусов-вымогателей", - говорится в посте Оганесяна.

В "Фридом финанс" пока не ответили на запрос "Интерфакса".

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ, 72,7% принадлежат CEO Freedom Holding Corp. Тимуру Турлову. В России компания осуществляет деятельность через свою дочернюю структуру ИК "Фридом финанс" и одноименный банк.