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Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В результате автомобильной аварии на трассе в Рязанской области три человека погибли, еще 15 получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, рейсовый автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на бок на 247 км федеральной трассы Р-22 в районе села Высокое.

В МЧС уточнили, что всего в автобусе находились 26 человек, включая двоих водителей и столько же детей.

О причинах аварии пока не сообщается.

Рязанская область МЧС РФ

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