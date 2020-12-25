Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В результате автомобильной аварии на трассе в Рязанской области три человека погибли, еще 15 получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, рейсовый автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на бок на 247 км федеральной трассы Р-22 в районе села Высокое.

В МЧС уточнили, что всего в автобусе находились 26 человек, включая двоих водителей и столько же детей.

О причинах аварии пока не сообщается.