Режим "черного неба" введен в двух городах Кузбасса

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие накоплению вредных веществ в воздухе, ожидаются в Новокузнецке и Прокопьевске, предприятиям городов рекомендовано снизить количество выбросов, сообщает в пятницу пресс-служба Минприроды Кузбасса.

"Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух с 18:00 25 декабря по 18:00 29 декабря", - говорится в сообщении.

С наступлением холодов в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске режим НМУ вводился с конца ноября и сохранялся более двух недель из-за отсутствия осадков и ветра. В конце ноября Роспотребнадзор выявил в Кемерово и Новокузнецке превышение в 3,4 раза нормативов по саже, сероводороду, гидрохлориду, формальдегиду и бензапирену.