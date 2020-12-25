В Екатеринбурге застрелили водителя припаркованного на улице автобуса

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Водителя автобуса застрелили в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, вечером 24 декабря в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о стрельбе. Водитель "Форда Транзит" с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где скончался.

В момент убийства мужчина 1976 года рождения находился в автобусе, припаркованном напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Преступника ищут.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Интерфаксу", что погибший был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. На микроавтобусе он возил рабочих из Екатеринбурга в Березовский и обратно.

"Микроавтобус был пустой. Он ждал рабочих, чтобы везти их в Березовский", - сказал Горелых.