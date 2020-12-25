МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В МВД РФ предложили утвердить показатели результатов деятельности автошкол на основании количества успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первого раза, а также коэффициента аварийности по вине начинающих водителей.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно тексту законопроекта, эффективность автошкол будет оцениваться из расчета доли выпускников, успешно сдавших теоретические экзамены с первой попытки, числа выпускников, сдавших практические экзамены с первой попытки, доли теоретических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных аттестаций, а также количества практических экзаменов, не сданных выпускниками.

Кроме того, для оценки результатов деятельности будет учтено и число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших по вине выпускников - начинающих водителей, имеющих право на управление транспортными средствами менее двух лет, на 10 тыс. выпускников, и число пострадавших в ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, на 1 тыс. выпускников.

Сведения о показателях результатов деятельности автошкол размещатьсят на официальном сайте Госавтоинспекции.

Действие проекта постановления, как отмечают в полиции, будет распространяться на сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД).