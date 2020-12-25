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Депутат воронежской гордумы арестован по делу о махинациях с землей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Воронежа в пятницу арестовал депутата городской думы Сергея Кудрявцева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен под арест на 30 суток по 22 января 2021 года включительно.

В пресс-службе райсуда уточнили, что, по данным следствия, в апреле 2017 года Кудрявцев, являясь одним из учредителей ООО "Альянс ВК", решил путем обмана приобрести права собственности на земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м. Он предоставил в департамент имущественных и земельных отношений области необходимые документы, но умолчал о факте наличия на этом участке собственности РФ.

Таким образом, с Кудрявцевым был заключен договор купли-продажи, а участок был зарегистрирован на ООО "Альянс ВК".

Отмечается, что от этих действий РФ в лице территориального управления Росимущества в Воронежской области причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 31,337 млн рублей.

Кудрявцева задержали накануне. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Воронеж Сергей Кудрявцев

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