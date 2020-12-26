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Летевший из Тюмени в Воронеж самолет приземлился в екатеринбургском аэропорту

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "РусЛайн", летевший из Тюмени в Воронеж, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси", - говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре уточняют, что на борту самолета CRJ-100 находились 35 пассажиров, в том числе пятеро детей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Кольцово", после приземления с пассажирами работали представители компании. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, вылет рейса запланирован на 10:50 местного времени (08:50 мск).

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2019 году "РусЛайн" перевез 635 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 21-ю строчку статистики. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.

Екатеринбург РусЛайн

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