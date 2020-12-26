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Адвокатов из Крыма задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по подозрению в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в отношении двух адвокатов Адвокатской палаты республики Крым, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе управления.

По версии следствия, подозреваемые приобрели в целях сбыта более одного килограмма амфетамина. 24 декабря психотропное вещество было найдено при обыске автомобиля, на котором ехали адвокаты. Они задержаны, решается вопрос об аресте.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере) УК РФ.

Крым Самара Самарская область СКР

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