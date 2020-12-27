Жителя Уфы заподозрили в убийстве собственных детей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств смерти 37-летнего уфимца и его детей, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР.

Там рассказали, что мужчина после ссоры с супругой уехал на машине с 6-летним сыном и годовалой дочерью. Через несколько часов тела мужчины и детей без видимых телесных повреждений, но с признаками отравления угарным газом нашили в автомобиле в Давлекановском районе Башкортостана. По предварительной версии, основным подозреваемым в произошедшем является мужчина.

По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двоих малолетних". Расследование продолжается.