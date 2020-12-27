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Из-за коронавируса Россия сдвинуты сроки экспорта российского оружия

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков, приостановила прием иностранных военных специалистов на учебу, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В интервью "Российской газете" он сообщил, что это вызвано ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции

По его словам, несмотря на имеющиеся трудности, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год, должен быть выполнен.

Он заявил, что коронавирус негативно повлиял на мировую экономику, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества - Алжир, Египет, Индия, Китай и др.

"Падение темпов развития мировой экономики повлекло за собой сокращение мировых военных расходов и объемов закупок нового вооружения. Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8 процентов, мировой экспорт продукции военного назначения - на 4 процента. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году", - сообщил Фомин.

Портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции, заявил в интервью "Интерфаксу" 16 марта директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев

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