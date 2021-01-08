Объем поставок оружия РФ за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около 13 млрд долларов, сообщил в пятницу глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Что касается гособоронзаказа. На сегодняшний день образцы вооружения, которые входят в президентский список, мы полностью выполнили. Что касается ВТС, то план, который был утвержден президентом, мы выполняем, и объем будет где-то в районе 13 млрд примерно - так же, как в прошлом году", - сказал он на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков, приостановила прием иностранных военных специалистов на учебу, сообщал в декабре прошлого года в интервью "Российской газете" замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Ранее в марте директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Интерфаксу", что портфель экспортных заказов РФ на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции.