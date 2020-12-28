Глава Бурятии вмешался в ситуацию с голодовкой энергетиков из "ТГК-14"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Бурятии рабочие "ТГК-14" с 21 декабря проводят голодовку, требуя индексации зарплат и отмены сокращения компенсации за вредные условия труда с 24% до 8% от зарплат. Глава республики Алексей Цыденов 28 декабря потребовал от гендиректора компании Алексея Лизунова найти решение проблемы.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, Цыденов поставил перед менеджментом компании задачу обсудить проблемы с коллективом и найти конструктивные решения.

В пресс-службе "ТГК-14" Интерфаксу сказали, что компания скоро предоставит комментарий по ситуации.

В правительстве Бурятии голодовку рабочих связывают с трудовым спором руководства "ТГК-14" с первичной профсоюзной организацией.

"Основная жалоба работников - снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации заработной платы, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и другие", - говорится в пресс-релизе.

Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Жамбалова встретилась с протестующими сотрудниками ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. После этого она направила в прокуратуру Бурятии и гоосинспекцию труда просьбы провести проверки по жалобам рабочих.

Держу на контроле ситуацию, связанную с работниками ТГК-14 Вчера встретилась с работниками ПАО "ТГК-14". Участвующие... Posted by Юлия Жамбалова on Wednesday, December 23, 2020

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей в Бурятии и Забайкальском крае. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч. Компания подконтрольна ОАО "РЖД".

За девять месяцев 2020 года компания получила 113 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 170,6 млн рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года.