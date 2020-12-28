КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Региональные власти вправе принимать решения об ограничении передвижения граждан в период пандемии, постановил Конституционный суд РФ.

Постановление по делу, в рамках которого проверялась законность решения губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликовано в понедельник.

Конституционный суд подчеркнул, что действия властей призваны обеспечить справедливый баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья населения в условиях пандемии с одной стороны и правом на свободу передвижения - с другой.

КС проверял законность подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области "О введении в МО режима повышенной готовности для органов управления и сил МО системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории МО" в связи с запросом Протвинского городского суда региона.

Там находится дело об административном правонарушении 52-летнего гражданина, который в апреле 2020 года в период угрозы распространения коронавируса находился в общественном месте. Судья приостановил этот процесс и обратился с запросом в КС РФ о проверке конституционности постановления губернатора. По мнению заявителя, такое регулирование осуществлено с превышением полномочий и ограничивает право граждан на свободу передвижения.

КС отметил, что ограничение свободы передвижения, установленное оспариваемым положением, имеет исключительный характер, преследует цели защиты жизни и здоровья граждан и является соразмерным. Это проявляется и в тех разумных исключениях из общего правила о запрете покидать место проживания (пребывания), которые содержались в самой норме. А также в том, что ограничительные меры являются временными и, по мере изменения эпидемиологической обстановки, постепенно смягчались.

Тем самым введенные губернатором Московской области ограничительные меры не могут рассматриваться как несоразмерно ущемляющие права граждан на свободу передвижения, постановил Конституционный суд. Однако прописанные в документах исключения из общего запрета покидать места проживания не могут рассматриваться как исчерпывающие. При рассмотрении административных дел правоприменительные органы не должны ограничиваться формальной констатацией нарушения правил передвижения, необходимо учитывать и уважительные обстоятельства, ставшие причиной совершенного проступка.

Постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях КС РФ.