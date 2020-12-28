В Кремле увязали вакцинацию Путина с заключением Минздрава по всем препаратам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет решение о вакцинации от коронавируса после того, как Минздрав России вынесет заключение не только по "Спутнику V", но и по другим вакцинам, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что "после заключения министерства здравоохранения по одной вакцине (о безопасности "Спутник V" для людей старше 60 лет - ИФ) последуют другие вакцины, и потом уже и президент примет решение".

Песков пояснил, что до получения такого заключения от Минздрава "президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию".

У него также поинтересовались, будет ли просто объявлено о том, что президент вакцинировался, или у россиян будет возможность увидеть кадры самого процесса. "Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение", - ответил Песков.

Он отметил, что во все российские регионы уже поставлены партии вакцины, и началась массовая вакцинация. "Наращивают мощности российские производители вакцины, причем процесс производства уже, действительно, отлажен, и это позволяет быть уверенными, что в оставшиеся дни года и в первые недели следующего объем будет увеличен", - продолжил представитель Кремля.

Песков заявил, что тот факт, что Путин еще не привился, не сказывается на доверии к вакцине.