Футболистам "Тамбова" задолжали 150 млн рублей зарплаты

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Тамбовской области расследуют уголовное дело в связи с многомиллионными долгами по заработной плате в футбольном клубе "Тамбов", сообщается на сайте областного управления СКР.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки в отношении гендиректора ФК "Тамбов" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По версии следствия, за период с июня по ноябрь 2020 года включительно размер долга составил около 150 млн рублей.

Футбольный клуб "Тамбов" - участник Российской премьер-лиги.