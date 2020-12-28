Двое силовиков погибли при перестрелке в Грозном

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Два сотрудника правоохранительных органов погибли при стрельбе в центре Грозного, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира. Двое сотрудников погибли, сказал источник.

Позже от источника стало известно, что двое нападавших "убиты ответным огнем". Личности преступников устанавливаются.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.