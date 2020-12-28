Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Двое силовиков погибли при перестрелке в Грозном

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Два сотрудника правоохранительных органов погибли при стрельбе в центре Грозного, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира. Двое сотрудников погибли, сказал источник.

Позже от источника стало известно, что двое нападавших "убиты ответным огнем". Личности преступников устанавливаются.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Чечня Грозный

Новости

Правозащитник Лев Пономарев включен в реестр СМИ-иноагентов

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии
Пандемия коронавируса

Сергей Жигунов заразился коронавирусом

Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись

Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в расстреле солдат

Судьба МКС решится в начале 2021 года

Судьба МКС решится в начале 2021 года

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии
Дело Baring Vostok

Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе

Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе

Источник усомнился в возможности найти тела погибших моряков с "Онеги"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');