При перестрелке в Грозном пострадали двое полицейских

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Двое сотрудников полиции, по предварительным данным, получили ранения при перестрелке с боевиками в Грозном, еще двое погибли, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Помимо двух погибших есть раненые, двое, предварительно - сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов застрелили двоих мужчин, напавших на полицейских в центре Грозного, при этом погибли двое сотрудников МВД. Личности преступников устанавливаются.