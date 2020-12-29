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Песков отказался комментировать слова Жириновского о преемниках Путина

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных преемниках Владимира Путина заявил, что рассуждения на эту тему чаще всего "ничем не подкреплены".

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ и политологических, и иных примыкающих к ним кругах. Это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", - сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Жириновского, который накануне назвал потенциальных преемников действующего президента. В эфире "России 1" политик заявил, что преемниками Путина могут стать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, ну, наверное, его рейтинги на чем-то, на этом опыте основываются", - сказал Песков.

Пескова спросили, думает ли президент РФ о преемнике. "Его же спрашивали много раз на всех пресс-конференциях, и он сам об этом много раз отвечал", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Жириновский

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