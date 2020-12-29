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Взрывное устройство нашли на железнодорожном мосту на Кубани

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На Кубани проверяют информацию о самодельном взрывном устройстве на пути следования пассажирских поездов на курортном направлении, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рядом со станцией Староминская на пассажирском перегоне Ростов-на-Дону-Краснодар у опоры железнодорожного моста обнаружен предмет из газового баллона и бутылок с торчащими проводами, похожий на самодельное взрывное устройство", - сказал источник.

Движение пассажирских поездов на этом направление пришлось временно приостановить, сейчас его уже вернули в график

Из-за самодельного взрывного устройства никто не пострадал.

Краснодарский край

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