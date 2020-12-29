С космодрома Куру стартовал "Союз" с французским разведспутником

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз" во вторник успешно стартовала на орбиту с космодрома Куру в Южной Америке с французским разведывательным спутником CSO-2, сообщила компания-оператор запуска Arianespace.

Старт ракеты в рамках миссии VS25, перенесенный накануне на сутки из-за сильного ветра, был осуществлен с космодрома во Французской Гвиане в 19:42 по Москве.

На десятой минуте после старта разгонный блок "Фрегат-МТ" со спутником успешно отделился от ракеты.

Спутник весом более 3,5 тонн предполагается вывести на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 480 километров с помощью разгонного блока "Фрегат" российской ракеты примерно через час после старта.

Помимо военных целей спутник будет также выполнять задачи в интересах Национального центра космических исследований Франции.

CSO-2 является вторым из трех новейших спутников французской военной орбитальной группировки оптико-электронной разведки, которые должны заменить прежние аппараты аналогичного типа Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.

Первый спутник CSO-1 был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз" 19 декабря 2018 года.

Предполагается, что CSO-2 позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением в 20 сантиметров.

Спутник создан европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу французского военного ведомства. Срок его службы рассчитан на 10 лет.

Третий спутник, который создается при финансовом участии Германии, уже будет запущен с помощью французской ракеты-носителя Ariane 6.

Общая стоимость программы по созданию и выводу на орбиту трех разведывательных спутников третьего поколения оценивается в $1,5 млрд.

Правительство Франции заключило соглашения с правительствами Германии, Швеции, Бельгии и Италии о предоставлении данных, которые будут получать спутники CSO.

Это уже 25-й старт ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане с 2011 года на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией.