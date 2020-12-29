Санкт-Петербург готовится к началу вакцинации населения от COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербург поступило уже более 15 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V", пункты вакцинации заработают 2 января, сообщила пресс-служба Смольного во вторник.

"В Петербург поступило 15,1 тыс. доз вакцины. Пункты вакцинирования будут работать со 2 января 2021 года с выходным днем 7 января. Период январских праздников в силу отсутствия большого количества посетителей наиболее безопасен для вакцинирования людей старше 60 лет с диагнозом "сахарный диабет". Записаться на вакцинацию можно в районной поликлинике", - уточнили в пресс-службе.

Во вторник в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание оперативного штаба по организации работы учреждений здравоохранения в новогодние праздники. Штаб будет работать до 15 января.

По данным городских властей, в настоящее время мощность коечного фонда составляет 12328 коек, из них для больных COVID-19 - 11131 койка. До конца 2020 года дополнительно будут готовы к приему больных 50 коек 442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ.

Днем ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщал, что в город поступило 7,5 тыс. доз "Спутника V". По его словам, было привито 4268 человек, из них 206 прошли обе фазы вакцинации".

Сарана отметил, что в городе развернуто 70 пунктов вакцинации, однако говорить о массовой вакцинации пока преждевременно. В первую очередь прививаются медицинские работники, педагоги, соцработники и представители некоторых силовых структур. В категорию "иные" попадают только 10% желающих получить вакцину.

"Количество вакцины, которая пришла в город, пока еще не позволяет развернуть массовую вакцинацию. Все пункты готовы, есть телефоны, однако мы пока не анонсируем массово эту программу, потому что нет такого большого подпора по вакцине. Если мы сейчас скажем: вот вам телефоны, уважаемое население, звоните и приходите, мы упремся в недовольство - мол, я хочу привиться, а вакцины у вас нет. Поэтому мы подождем две-три недели, я надеюсь, что вакцина придет массово в город", - подчеркнул Сарана.