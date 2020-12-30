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Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

В статье 128.1 Уголовного кодекса РФ за публичную клевету, которая распространяется, в том числе, в интернете, согласно закону, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Помимо клеветы в интернете такое же наказание (максимум два года лишения свободы) устанавливается за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Кроме того, закон расширяет виды наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. Если сейчас это штрафы и обязательные работы, то изменения вводят помимо реального лишения свободы еще и принудительные работы и арест.

Ранее автор этой инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин пояснил "Интерфаксу", что положения закона будут распространяться и на блогеров, и на авторов телеграм-каналов.

"Телеграм-каналы - это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность ввести каналы. Есть "Живой журнал". Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации", - сказал Вяткин.

Депутат считает, что "уголовная ответственность должна быть в этом случае сдерживающим фактором". По мнению Вяткина, в качестве ответственности за клевету в интернете необязательно применение сразу такой жесткой меры, как лишение свободы, "но даже сам факт угрозы такого наказания может кое-кого отрезвить".

Депутат также отметил, что "аудитория традиционных СМИ намного уступает аудитории различных блогов и каналов", но вместе с тем, "если у нас есть ответственность за клевету в СМИ, то за клевету в интернете нет".

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