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Президент поручил запустить к 2023 г. в РФ автобусы на водороде

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Городской автобус на водородном топливе должен появиться в России к 2023 году, это будет способствовать улучшению экологической обстановки в городах-миллионниках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать. С учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе - а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего, и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах", - сказал он на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Глава государства подчеркнул, что "работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована".

Как сообщалось, в октябре кабмин принял план "Развития водородной энергетики в РФ до 2024 года". В нем планируется поддержать пилотные проекты, такие как создание газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа.

Владимир Путин Михаил Мишустин

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