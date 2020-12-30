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Смольный смягчит ограничения на работу общепита после 4 января

Театры в Петербурге смогут принимать зрителей с 7 января

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский общепит с 4 января сможет работать дольше, а театры с 7 января откроются для зрителей, сообщила пресс-служба Смольного в среду.

"С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 6:00)", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что такой же режим с 4 января вводится для точек общепита, расположенных в торговых центрах, при соблюдении двух условий: если у них есть отдельный вход с улицы и нет сквозного доступа в другие помещения ТЦ.

С 7 января театры смогут принимать зрителей. При этом залы можно заполнять только на четверть, и необходимо получать разрешение в комитете по культуре.

С 7 по 31 января будет ограничен доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет в театры, а с 11 по 31 января - также на мероприятия других организаций исполнительских искусств.

Прошлая редакция постановления допускала работу общепита с 4 по 10 января только с 06:00 до 19:00. Доступ посетителей в театры был запрещен до 10 января.

Петербург Коронавирус

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