Несколько автодорог закрыли на юге Сахалина из-за метели

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Несколько дорог закрыты в пятницу на юге Сахалина из-за метели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с низкой видимостью, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках автодорог Огоньки - Невельск, Невельск - Холмск, Невельск - Шебунино", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок по данным маршрутам до улучшения погоды.