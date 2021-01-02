Частично открыты дороги на юге Сахалина после метели

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Движение по нескольким закрытым накануне из-за метели дорогам в субботу возобновлено на юге Сахалинской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Утром 2 января открыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Невельск - Огоньки, Холмск - Невельск", - говорится в сообщении.

Остается закрытой дорога Невельск - Шебунино.

Как сообщалось, в пятницу из-за непогоды, плохой видимости и снежных заносов было закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Огоньки - Невельск, Невельск - Холмск, Невельск - Шебунино.