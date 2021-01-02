Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:56Заразились
на 01.01В России 3 186 336+27 039В мире 83 424 446+716 470

Частично открыты дороги на юге Сахалина после метели

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Движение по нескольким закрытым накануне из-за метели дорогам в субботу возобновлено на юге Сахалинской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Утром 2 января открыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Невельск - Огоньки, Холмск - Невельск", - говорится в сообщении.

Остается закрытой дорога Невельск - Шебунино.

Как сообщалось, в пятницу из-за непогоды, плохой видимости и снежных заносов было закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Огоньки - Невельск, Невельск - Холмск, Невельск - Шебунино.

Сахалин Метель Дороги МЧС

Новости

Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

Что произошло за день: пятница, 1 января

В России запретили использование "веселящего газа" ради развлечения

Пандемия коронавируса

В России выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Северный флот России получил статус военного округа

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после срыва рейсов из-за непогоды

Что произошло за день: четверг, 31 декабря

Рогозин анонсировал пилотируемый полет к Луне в 2028 году

РФПИ опроверг сведения об отказе Венгрии закупать вакцину "Спутник V"

РФПИ опроверг сведения об отказе Венгрии закупать вакцину "Спутник V"

Путин в новогоднем обращении оценил сплоченность россиян

Путин в новогоднем обращении оценил сплоченность россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');